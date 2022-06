Baupläne in Ditzingen Moschee noch nicht beschlossen

„Es geht um die Städteplanung, nicht um die Moschee, aber der Zweck heiligt die Mittel“, resümierte der Fraktionschef der Unabhängigen Bürger, Dieter Schnabel, süffisant. „Sie wollen zu einem Ergebnis kommen, weil sie im Hinterkopf die Stadtplanung haben“, sagte er an die Verwaltung gerichtet. Er bekräftigte seine Kritik an einem Vertrag mit einem Ditib-Dachverband der islamischen Gemeinden oder einer einzelnen Gemeinde wegen einer möglichen finanziellen Unterstützung durch den türkischen Staat. Der Gemeinderat entscheidet am Dienstag.