Baumpflanzaktion in Wimsheim Es sollen Eichen anstatt Christbäume wachsen

Klimastabiler Eichenmischwald

Wo seither eine Weihnachtsbaumplantage stand, soll bald ein klimastabiler Eichenmischwald wachsen. Die Gemeinde konnte am Waldrand östlich der Landesstraße zwischen Wimsheim und Wurmberg insgesamt 2,5 Hektar Fläche aufkaufen, die sie sukzessive aufforsten will. Auf rund 11 000 Quadratmeter davon sollen jetzt die von dem in Wimsheim ansässigen Spezialisten für Zahnimplantate gesponserten Bäume gedeihen.