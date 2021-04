Bauhof in Heimsheim Ab mit dem Sonnenstrom in die kommunale Cloud

Strom nicht nur für den Bauhof

Es sei gelungen, die Stadt bereits für diese neue kommunale Cloud zu registrieren, erklärte der Geschäftsführer der Lez Energie GmbH, Perry Heinz. Der Vorteil für die Kommune sei, dass mit dem selbst erzeugten Strom über diese Cloud nicht nur der Bauhof selbst, sondern zu einem späteren Zeitpunkt weitere Liegenschaften im Ort versorgt werden können, denn die in das Netz eingespeiste Strommenge werde per Zähler registriert und könne bei Bedarf dann wieder zurückgeführt werden. Was die Stadt nicht selbst verbraucht, wird über die Lez an einer Strombörse vermarktet. Mit den Einnahmen kann dann der Strom für andere Gebäude wie Schule oder Rathaus subventioniert werden, sagte der Lez-Geschäftsführer, dessen Firma nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 400 PV-Anlagen verbaut hat. Die Tendenz sei steigend, sagte er, auch bei anderen Gemeinden und Gewerbebetrieben. Ein solches Angebot passe in die Zeit. Derzeit habe man Verbauzeiten von etwa vier Monaten, doch man habe zugesagt, dass man Heimsheim vorziehen wolle.