Baugebiete der Zukunft Spekulationen einen Riegel vorschieben

Der Bereich „Heuweg-Süd“ ist bereits im aktuellen Flächennutzungsplan von 2008 mit 3,26 Hektar enthalten. Auch der Bereich „Heuweg-West“ ist nicht neu in den Überlegungen für ein künftiges Wohngebiet. Er war im Entwurf für den aktuellen Flächennutzungsplan ebenfalls mit etwa fünf Hektar enthalten. Nur weil das der Stadt 2008 vom Verband Region Stuttgart maximal zugestandene Flächenkontingent für den Zeitraum bis 2025 überschritten wurde und alle Flächen konkret im Flächennutzungsplan darzustellen waren, wurde „Heuweg-West“ in der Endfassung des Flächennutzungsplans wieder herausgenommen.

Für den Bereich „Heuweg-West“ spricht, dass er nicht in einem regionalen Grünzug des Regionalplans liegt. „Diese Fläche wird vom Verband Region Stuttgart aufgrund der S-Bahn-Nähe sehr positiv bewertet und unterstützt“, sagt Martin Killinger.

Stadt wird noch nicht aktiv

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung kann von einer Kommune laut Baugesetzbuch ein besonderes Vorkaufsrecht durch und für die Stadt angeordnet werden. „Die Stadt wird jedoch hier noch nicht selbst im Grunderwerb aktiv tätig und nicht auf die Grundstückseigentümer zugehen. Lediglich wenn ihr ein Grundstück zum Kauf angeboten wird oder nach Inkrafttreten der Satzung tatsächlich verkauft wird, würde sie es grundsätzlich erwerben wollen“, erläutert der Erste Beigeordnete.

Diese Satzung sei ein deutliches Signal, dass die Stadt nach den Wohnbauflächen im Bosch-Areal und in den Krautgärten Perouse entsprechend dem konkreten Bedarf diese Flächen in Betracht ziehen wird. „Eine zeitliche Festlegung oder gar eine Zeitschiene ist damit jedoch nicht verbunden, es geht da nicht um die nächsten zehn Jahre“, sagte die Bürgermeisterin. „Ein maßvolles Wachstum der Stadt gilt immer noch als Messlatte für Stadtrat und Verwaltung.“

Vorkaufsrecht für ein Grundstück

Kaufpreis

Dem Verkäufer entstehen bei der Ausübung des Vorkaufsrechts grundsätzlich keine Nachteile. Nur, wenn der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrswert in einer erkennbaren Weise deutlich überschreitet, kann die Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach dem Verkehrswert des Grundstücks zum Zeitpunkt des Kaufes bestimmen.

Verwandte

Ausgeschlossen ist die Ausübung des Vorkaufsrechts, wenn der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine Person verkauft, die mit ihm in gerader Linie verwandt oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verschwägert ist.