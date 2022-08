Baugebiet Rutesheim Gericht weist Klage gegen Bebauungsplan zurück

Der Umweltbericht und der Grünordnungsplan wurden ebenfalls geändert. Die im neuen Gewerbegebiet wegfallenden Streuobstbäume sollen statt auf der Waldlichtung im Gewann Lerchenberg nun auf Wiesenflächen anderer Parzellen entlang der Nordumfahrung angepflanzt werden. Dies wurde mit dem Landkreis so vereinbart.

Noch nicht alle Steine aus dem Weg geräumt

Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts sind allerdings noch nicht alle Steine auf dem Weg zum neuen Gewerbegebiet weggeräumt. Die Klägerin und wohl auch noch einige andere Grundstückseigentümer weigern sich, ihre Flächen für die Umlegung wie geplant zu verkaufen, erläutert die Bürgermeisterin. „Deswegen müssen wir jetzt rasch einen Termin bei der Baulandkammer des Landgerichts bekommen“, so Susanne Widmaier. Denn man wolle mit der Umlegung zügig weitermachen.

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Rutesheim sei „riesengroß“, so die Bürgermeisterin. Man habe hier „ein Sahnestück“, das auch verkehrstechnisch hervorragend angebunden sei. „Ich bin sicher, dass wir genügend Interessenten haben werden.“ Auch örtliche Firmen wollten sich vergrößern. Zu Beginn der Planungen für das neue Gewerbegebiet hatte sich der Automobilzulieferer Akka für den westlich gelegenen 3,7 Hektar großen Teil interessiert, was jedoch im Sande verlief.

Im Gebersheimer Weg sollen mit neuen Unternehmen auch einige hundert Arbeitsplätze in die Stadt kommen, die die verloren gegangenen 700 Jobs durch den Wegzug der Firma Bosch aus der Rutesheimer Innenstadt kompensieren könnten, so die Hoffnung bei den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung.