Baugebiet Häugern-Nord Weil der Stadt will die Grenze verschieben

Warum also nicht ganz nach Merklingen? In einer Antwort auf einen Brief, den ein Merklinger Bürger vor der Gemeinderatssitzung an das Rathaus geschickt hatte, schreibt Christian Walter, dass sehr sicher davon auszugehen sei, dass sich die zukünftigen Bewohner von Häugern-Nord in Richtung Weil der Stadt orientieren werden. Denn: Das Neubaugebiet liegt zwar auch auf Merklinger Gemarkung, schließt sich aber direkt an das Weiler Siedlungsgebiet an.