Bauernhausmuseum in Gebersheim Bröckelnde Steine und Risse in den Mauern

Es heißt immer, der Zahn der Zeit nagt da, der Zahn der Zeit nagt dort – in dem alten ehemaligen Bauernhaus könnte man das sogar sehen, wenn man das Gebäude betreten dürfte. Es ist so, als ob ein unsichtbarer Riese an den Steinen des Kellerhalses und an den Gewölbekellern knabbern würde, bis diese herunterfallen. Und in seinem Übermut schiebt und rüttelt er an den Wänden, sodass diese viele Meter lange Risse aufweisen und sich in der Scheune so nach außen neigen, dass das Sonnenlicht durchscheinen kann. Doch es ist kein unsichtbarer Riese.