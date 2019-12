Bauen in Weissach Wer hat die besten Karten?

Grundsätzlich sind in Zukunft fünf Kriterien, die mit jeweils unterschiedlichen Punktewerten gewichtet sind, für eine Vergabe entscheidend: Ortsansässige sollen nach wie vor gegenüber Ortsfremden bevorzugt einen Bauplatz erhalten. Bewerber, die selbst oder deren Eltern oder Geschwister länger als zehn Jahre in Weissach gelebt haben, werden künftig mit 50 Punkten belohnt. „Das sorgt dafür, dass zum Beispiel Kindern von Weissachern, die zwischenzeitlich andernorts ein Studium absolviert haben, die Rückkehr erleichtert wird“, so Töpfer. Auch eine Arbeitsstelle am Ort schlägt mit 20 Punkten zu Buche. Was insbesondere den zahlreichen auswärtigen Weissacher Porsche-Mitarbeitern den Kauf eines Grundstücks in Zukunft erleichtern könnte.

Töpfer: Vergabe ohne feste Richtlinien ist schwierig

Gleichzeitig soll Besitzern von Wohneigentum oder Baugrundstücken in Weissach der Kauf eines weiteren Grundstücks erschwert werden. Wer noch nichts besitzt, erhält ebenfalls 20 Punkte. Schwer wiegt außerdem die soziale Komponente: Familien mit Kindern werden pro Kind mit jeweils 40 Punkten belohnt, wobei maximal drei Kinder angerechnet werden. Auch Paare, egal welchen Geschlechts, sowie Alleinerziehende erhalten einen Bonus, ebenso Familien mit pflegebedürftigen oder schwerbehinderten Angehörigen. Zuletzt wird auch ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde mit Pluspunkten unterstützt.

„Eine Vergabe ohne feste Richtlinien würde uns im Nachhinein mit Sicherheit um die Ohren fliegen“, erklärt Töpfer. Überraschend: Die Kommune hatte bis zur Verabschiedung des jetzt gültigen Regelwerks keinen Richtlinienkatalog zur Grundstücksvergabe. Nach 2035 könnten in Weissach noch einmal fünf Hektar Neubaufläche ausgewiesen werden. Bis dafür die Planungen stehen, würden aber noch mindestens drei bis fünf Jahre vergehen, prognostiziert der Bürgermeister.