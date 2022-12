Bauen in Leonberg Naturschutz kontra Wohnraum?

Dass es geeignetere Flächen gibt, wird auch in den anderen Fraktionen nicht grundsätzlich in Abrede gestellt. „Aber es ist ein Kompromiss, und an den haben wir uns immer gebunden gefühlt“, sagt die CDU-Fraktionschefin Elke Staubach.

Tatsächlich hatte der Gemeinderat vor beinahe vier Jahren zwei Gebiete sozusagen im Paket beschlossen. Neben dem Schützenrain ist an der Berliner Straße am Rande des Stadtparks ein etwa 1,35 Hektar großes Wohnquartier vorgesehen. Auch hier hatte es Bedenken gegeben, könnte doch der Stadtpark als grüne Lunge des Zentrums zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Jahrelang wurde hin und her diskutiert, insbesondere die SPD wies auf den dringenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum immer wieder hin. Der Kompromiss zwischen den Fraktionen bestand darin , dass beide Gebiete, sowohl der Untere Schützenrain als auch die Berliner Straße, kleiner ausfielen als ursprünglich gewollt.

Damit sind in der Kernstadt die Möglichkeiten weiterer Wohnviertel noch nicht ausgereizt. Die Kreissparkasse baut auf ihrem Gelände in der Stuttgarter Straße nicht nur ein neues Direktionsgebäude, sondern zudem ein Quartier mit rund 80 Wohnungen. Und im Postareal sind neben Gewerbe und Gastronomie 100 Wohnungen geplant.