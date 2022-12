Bauen in Ditzingen Baugebiet in Hirschlanden geplant

Projekte werden kleiner

Doch so groß die Nachfrage ist: Die Neubaugebiete sind alle deutlich kleiner als das Gebiet „Ob dem Korntaler Weg“ – aus mehreren Gründen. Laut dem Flächennutzungsplan, der auf der Landesplanung fußt, ist das Gebiet „Ob dem Korntaler Weg“ laut der Stadtverwaltung das größte mögliche noch verfügbare Baugebiet. Gleichzeitig bedeute dies aber nicht, so der Rathaussprecher Jens Schmukal, dass Ditzingen keine Flächen mehr für weitere Baugebiete im gesamten Stadtgebiet hätte: „Tatsächlich gibt es zusätzlich zu den vier aktuell geplanten Baugebieten noch weitere Flächen.“ Diese könnten zu einem späteren Zeitpunkt zu Baugebieten werden, sie ähnelten in der Größe grob den drei aktuellen Baugebieten in Heimerdingen, Hirschlanden und Schöckingen.

Die allgemeine Flächenverfügbarkeit auf der Gemarkung ist allerdings nur ein Aspekt für die Planungen kleinerer Baugebiete. Besonders die Freien Wähler hatten nach den Erfahrungen mit dem Baugebiet „Ob dem Korntaler Weg“ in der Kernstadt im Gemeinderat dafür geworben, fortan kleinere Baugebiete zu planen. So wollte die Fraktion sicher gehen, schneller neuen Wohnraum schaffen zu können. Im Gebiet „Ob dem Korntaler Weg“ hing die Umsetzung lange an der Verfügbarkeit der Flächen; die Stadt musste sie erst nach und nach aufkaufen – was sich länger hinzog, als vom Gemeinderat erwartet und gewünscht. Der dringend benötigte bezahlbare Wohnraum soll schließlich auch in diesem Gebiet entstehen.

Die Überlegung der Freien Wähler setzte sich ohne weitere Diskussionen auch aus anderen Überlegungen im Gremium durch: In der Verwaltung fehlt Personal. Die Stadt gibt heute schon Aufträge an externe Büros – wie es andere Kommunen auch machen müssen. Dennoch ist die Stadt auch bei diesen Projekten gefordert. Doch Personalstellen könnten nur schwer oder gar nicht besetzt werden, schildert Markus Beutner die Situation. „Das macht uns Sorge“, sagte er am Dienstag im Ausschuss für Technik und Umwelt. Der Bauamtsleiter berichtete, dass die Stadt zuletzt mehrere Stellen gleichzeitig ausgeschrieben habe, aber das Interesse sei gering gewesen. Man habe darauf nur so viele Bewerbungen erhalten, wie man sie an zwei Händen abzählen könne.