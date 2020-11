Baubürgermeister in Leonberg Die Atmosphäre hat offenbar nicht immer gestimmt

Karl Velte Foto: privat

Doch die Perspektive, erneut einen Bürgermeisterposten zu bekleiden, scheint für den Architekten offenbar zu reizvoll. Deshalb hat er sich nicht nur in Leonberg beworben, sondern jüngst auch in Bretten selbst offenbar seine Beförderung ins Gespräch gebracht. Sollte er ein eigenes Dezernat und den Titel des Baubürgermeisters bekommen, so hat Velten laut einem Bericht der „Kraichgau News“ im Brettener Rathaus verdeutlicht, würde er gerne im Badischen bleiben. Sein Wunsch ist ihm zumindest nicht sofort erfüllt worden. Denn heute Abend stellt er sich in Leonberg vor.