Leonberg - Wer Klaus Brenner zum runden Geburtstag gratulieren möchte, der sollte ihm schreiben oder anrufen. Denn am Sonntag, wenn der Leonberger Baubürgermeister sein 60. Lebensjahr vollendet, ist er mit seiner Partnerin in seiner zweiten Heimat am Comer See. Dorthin zieht sich der begeisterte Architekt und Stadtplaner gerne zurück, um beim Blick auf Berge und Wasser neue Ideen und Kraft zu tanken.