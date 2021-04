Bauarbeiten in Renningen Hauptstraße wird Ende April fertig

Betroffen sind von den Bauarbeiten auch die Hindenburg- und die Kronenstraße. Nachdem die Tiefbauarbeiten am Rathausplatz abgeschlossen sind, folgen nun die Pflasterarbeiten. Die Fertigstellung des Platzes ist für den 28. April vorgesehen. Auf Höhe des Parkplatzes der Sozialstation in der Kleinen Gasse werden noch Leerrohre für die Glasfaseranbindung der Sozialstation in der Woche nach Ostern verlegt. Der Parkplatz gegenüber der Sozialstation ist teilweise, die Straße streckenweise voll gesperrt.