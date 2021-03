Bauantrag genehmigt Altatec kann in Wimsheim erweitern

„Der geplante Baukörper entspricht den Festsetzungen im Bebauungsplan“, sagte der Bürgermeister Mario Weisbrich im Gemeinderat. Die Altatec GmbH, die zur Camlog-Gruppe gehört, will auf einer Grundfläche von rund 42 auf 49 Metern einen Anbau an die bestehenden Gebäude errichten. In der südwestlichen Ecke Richtung Kreisverkehr soll der Neubau an der höchsten Stelle einen Einschnitt erhalten, um so die Größenwirkung abzumildern. Dies hatte der Gemeinderat im Vorfeld gefordert.