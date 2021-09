Noch im April hatte der Leonberger Trainer Niko Tokas einen klaren Kurs ausgegeben: „Wir haben eine Mission. Und die heißt Aufstieg in die Oberliga.“ In Anbetracht der coronabedingten Umstände (Abbruch der vergangenen beiden Spielzeiten verbunden mit langen Trainingspausen) gibt sich der Übungsleiter inzwischen etwas zurückhaltender. „Wenn die Dinge zu unseren Gunsten laufen, werden wir oben mitspielen“, sagt Niko Tokas nun. „Die Covid-19-Situation hat im Vereinssport definitiv Dellen hinterlassen. Man kann nicht erwarten, dass die Menschen da topfit rauskommen. Wir spüren die Folgen des Lockdowns.“ Und das gilt seiner Meinung nach ganz besonders für das Basketball-Spiel. Rhythmus und Ballgefühl hätten gelitten. Tokas: „Das ist nicht so wie Fahrradfahren. Basketball ist technisch hoch anspruchsvoll.“