Renningen - Für den TSV Malmsheim sind die Würfel in der Hauptrunde der Oberliga bereits gefallen. Mit der Derby-Niederlage steht fest, dass die Mannschaft von Trainerin Lisa Bonds die Rote Laterne in der Sechser-Runde behält und mit zwei Punkten (resultierend aus dem Sieg gegen BB Um II) in die Abstiegsrunde muss. Konkurrenten aus der B-Gruppe nach jetzigem Stand wären der TV Konstanz, die TSG Söflingen und die Baskets Villingen-Schwenningen.