Gerlingen - Die Oberliga-Basketballerinnen der KSG Gerlingen haben ihre Pflichtaufgabe bei der zweiten Mannschaft von BB Ulm souverän erledigt. Mit dem 75:47 gelang ihnen beim Schlusslicht der dritte Sieg im siebten Spiel. Zu Beginn der Partie taten sich die Gäste noch schwer. Wie schon bei der Niederlage gegen Nürtingen in der Vorwoche landeten zunächst einige Pässe in den Armen der Gegnerinnen, die zunächst in Führung gingen.