Basketball-Oberliga Für die KSG Gerlingen ist mehr drin

Gegen den Tabellenführer aus Nürtingen, ärgerte sich die Übungsleiterin, verhinderte die schwache Trefferquote und eine Reihe von Fehlpässen ein besseres Ergebnis. „Wir hätten gewinnen können“, sagte die Trainerin. Nach schwachem Beginn und einem 8:17-Rückstand zeigten die Gastgeberinnen in den zweiten zehn Minuten, dass sie mithalten können. Mit dem 16:8 lagen sie zur Pause nur noch mit einem Punkt hinten (24:25). Im dritten Viertel gingen sie sogar mit 28:25 in Führung. Mit einem 14:2-Lauf setzten sich die Nürtingerinnen anschließend aber wieder ab und brachten den Vorsprung am Ende über die Zeit.