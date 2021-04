Basketball beim SV Leonberg/Eltingen Motivation in schwerer Zeit - Aussicht auf neue Halle

Trainingspläne in der Schublade

Damit soll es das aber auch gewesen sein. Der Blick geht nach vorne. „Wir haben eine Mission“, lässt sich Tokas vom Kurs nicht abbringen. Und dieser Kurs heißt Aufstieg in die Oberliga. „Sobald das Glöckchen klingelt, werden wir da sein. Die Trainingspläne stehen, das System steht.“ Und die neue Heimstätte an der Bruckenbachstraße ist auch schon so gut wie fertig. Die Basketballer werden zukünftig im neuen Sportvereinszentrum, der Sportwelt Leonberg, spielen. „Der Reiz, in der neuen Halle zu trainieren und zu spielen, ist groß“, sagt Tassilo Hackert, der auch Spieler der ersten Mannschaft ist. „Wir haben die Möglichkeit, dort zweimal pro Woche zu trainieren und sind nicht mehr abhängig von der Stadt, wenn es um Termin-Reservierung geht.“