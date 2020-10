Renningen/Gerlingen - Der Startschuss in die Basketball-Oberliga-Saison der Frauen ist bereits gefallen. Wegen Corona wird zunächst in zwei Gruppen eine Vor- und eine Rückrunde gespielt. In Gruppe A fuhr die KSG Gerlingen zum Auftakt einen 69:58-Heimsieg gegen die TSG Söflingen ein. Stark gekämpft hat der personell veränderte TSV Malmsheim in eigener Halle gegen den SV Tübingen. Am Ende reichte es nicht, und die Gastgeberinnen verloren mit 43:51 Punkten.