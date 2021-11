Basketball im Altkreis Auswärts ohne Punkte

Leonberg/Malmsheim - Die Basketball-Mannschaft des SV Leonberg/Eltingen steht aktuell in der Landesliga nicht da, wo sie gerne stehen möchte. „Unser Ziel ist es aber nach wie vor, zu den Top-Teams der Liga zu gehören“, sagt Trainer Niko Tokas. Der Tabellenfünfte hat seine Auswärtspartie beim TSV Kupferzell – für Tokas ein Meisterschaftskandidat – mit 77:94 deutlich verloren. Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Gäste mit 19:31 zurück, zur Halbzeit mit 39:55. Den Rückstand konnte der SV Leonberg/Eltingen auch im dritten Viertel nicht wettmachen (55:81). „Wir haben kein gutes Spiel gemacht und noch nicht das abgerufen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben“, so Tokas.