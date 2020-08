Basketball Die Einserschülerin greift nun bei den Jungs an

In der neuen Saison werden gleich drei Mannschaften davon profitieren: die U 16 des Regio-Teams Stuttgart in der Jugend-Regionalliga, die U 18 des Regio-Teams in der Nachwuchs-Bundesliga (Qualifikation im September) – und die männliche U 16 des SV Möhringen in der Oberliga. Männlich, jawohl – kein Druckfehler. „Dass ich eine komplette Saison mit Jungs spielen kann, wird mir die Härte geben, die die Bundestrainer von mir sehen wollen“, sagt Joanna Scheu. Grundsätzlich sei das nichts Neues für sie. Schließlich hat sie zwei ältere Brüder, mit denen sie schon seit Jahren auf den Korb vor dem eigenen Haus spiele, nicht erst, seit wegen Corona zwischenzeitlich kein anderes Training mehr möglich war.

Neun Einsen im Zeugnis

Wie die Karriere des Teenagers, der die U 14 des Regio-Teams Stuttgart vor einem Jahr zu Platz drei bei der Endrunde um die deutsche Meisterschaft geführt hat, weiter verlaufen soll? Dies ist im Kopf der herausragenden Schülerin (neun Einsen im aktuellen Zeugnis) schon vorgezeichnet: „Das Nahziel ist wie gesagt die U-16-Europameisterschaft im nächsten Jahr. Nach der Schule will ich dann in die USA ans College und in der WNBA spielen, so wie mein großes Vorbild Satou Sabally“, sagt Joanna Scheu. Jene Satou Sabally aus Berlin debütierte einst auch in der U-15-Nationalmannschaft, ehe sie über den USC Freiburg und die Universität von Oregon in der WNBA, der US-amerikanischen Profiliga und besten Frauenliga der Welt, gelandet ist. Dort gilt sie momentan als beste deutsche Basketballerin der vergangenen 15 Jahre.