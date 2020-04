Basketball Der Bezirk Nordwürttemberg wartet weiter ab

Diese Regelung gilt für alle Seniorenligen des BBW Auch in den Bezirken Rhein/Neckar, Schwarzwald/Oberrhein und Alb/Bodensee werden diese Vorgaben übernommen. Die Ausnahme macht der Bezirk Nordwürttemberg, in dem die Mannschaften aus dem Altkreis Leonberg vertreten sind. Hier bleibt der Spielbetrieb weiterhin unterbrochen. Um ein sportliches Saisonende zu ermöglichen, wollen sich die Verantwortlichen alle Optionen offen halten. „Keine Entscheidung kann fairer sein als die Entscheidung in der Halle“, heißt es in einem Schreiben an die Vereinsvertreter. Der Bezirksvorstand tagt am 23. April und hofft, dass dann besser absehbar ist, ob und wann eine Nutzung der Hallen wieder möglich ist.