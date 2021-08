Barrierefreiheit in Rutesheim Wenn der Bordstein unüberwindbar ist

Er berät mit seiner Firma gegenwärtig neun weitere Kommunen, wie sie ihr Straßenbild barrierefrei gestalten können. „Da sind Rampen, die ein Rollstuhlfahrer schafft, und dazwischen ebene Flächen, um zu rasten“, erläuterte der Fachmann. „Es zeigt sich, wir erfüllen zwar die rechtlichen Vorschriften“, sagte die Rutesheimer Bürgermeisterin Susanne Widmaier, „aber trotzdem gibt es an vielen Stellen Verbesserungsmöglichkeiten.“

Theorie und Praxis

Das zeigte sich nur wenige Schritte weiter am Beispiel von Rampen in der Rathauspassage, die teilweise zu steil sind. „Ein Mann, der testweise in einem Rollstuhl versucht hat, hochzukommen, ist umgekippt. Das hat uns alle sehr überrascht“, sagt Susanne Widmaier. Eine Rampe etwa erlaube keine Wendemöglichkeit, eine andere, die auf den ersten Blick optimal ist, erwies sich als zu steil. Der Rollstuhlfahrer schaffte es bis zur Mitte, doch dann musste er an den Rädern nachgreifen und das Gefährt rollte rückwärts. „Niemand will den Menschen die gute Absicht absprechen, aber gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht“, sagt Alexander Lang.

In der Praxis seien die Dinge oft noch mal anders als in der Theorie. „Wir haben sehr viel gelernt bei diesem Rundgang. Ein paar Stolperfallen wird der städtische Baubetriebshof schnell ausbessern“, versprach die Bürgermeisterin. In vielen Fällen kann die Stadt nur beraten und auf den guten Willen der Besitzer und Vermieter hoffen, wie etwa in der Rathauspassage.

Vorbildlicher Busbahnhof

Auch der vorbildlich gestaltete Busbahnhof mit den Boden-Markierungen für Blinde ist nur so lange tauglich, wie der Busfahrer auch seinen Teil einhält und Punktgenau an der richtigen Stelle anhält. „Aber die sind oft in Eile und übersehen freundlich einen Rolli-Fahrer“, bemängelte eine Teilnehmerin am Rundgang.

Am Ende des Treffens waren sich alle einig: Die nächste Zusammenkunft soll nicht lange auf sich warten lassen. Vielleicht machen sich mehrere Gruppen auf den Weg, denn die Zeit, die nötig ist, Rutesheim sorgfältig zu durchkämmen, sollte man sich nehmen. „Es dauert, die Dinge zu besprechen, Kosten zu überschlagen und vielleicht auch Interimslösungen zu finden“, sagte die Rathauschefin. Da machen ein Bordstein oder Stufen den Rollstuhlfahrern Probleme, Ampeln ohne akustisches Signal können ein Risiko für Sehbehinderte sein. „Und das sind nur die offensichtlichsten Schwierigkeiten, die Menschen mit Einschränkungen tagtäglich begegnen“, sagt Susanne Widmaier.