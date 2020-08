Barocke Gärten in Ludwigsburg Der Blüba-Besuch wird digital

Außer Frage steht, dass Blüba-Besucher auf dem interaktiven Rundgang jede Menge erfahren, was ihnen ohne Handy wahrscheinlich verborgen geblieben wäre. Die App umfasst fast 50 Audiobeiträge, mehr als 200 historische Bilder und 50 Infoboxen. Der Rundgang ist in acht Haupt- und viele Unterstationen aufgeteilt, die auf einer interaktiven Karte markiert sind. Diese Karte steht auch offline bereit. Das ist der Grund, warum Volker Kugel auch keine Bedenken hat, dass ihm ein Besucher vor lauter auf das Handy gucken in eines seiner Blumenbeete stolpert.

Ein Nachschlagewerk für zuhause

Er geht davon aus, dass viel Besucher den Guide auch als Nachschlagewerk nutzen und daheim das Blühende Barock nochmal mit dem Finger auf der digitalen Karte durchwandern. Die Audioschnipsel sind in der App auch als Text verfügbar. Selbst an diejenigen Besucher, die kein Smartphone haben, haben die Verantwortlichen gedacht. Sie können sich die Inhalte des Blüba-Rundgangs in zwei neuen Ausstellungsräumen im Märchengarten auf geeigneten Geräten ansehen. In einem Raum gibt es große Touchscreen-Bildschirme, im anderen Raum eine kurzweilige filmische Zusammenfassung der digitalen Gartengeschichte. Die über eineinhalb Stunden lange Tour ist dort auf achteinhalb Minuten komprimiert.

Trotz all der neuen Technik, will Volker Kugel das Erlebnis von duftenden Blumen, sprudelnden Springbrunnen und zwitschernden Vögeln weiterhin im Mittelpunkt wissen. Er freut sich zwar über das neue Angebot: „Aber wir wollen kein digitaler Spielplatz werden.“