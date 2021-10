Barbara Schäfer Kinder lagen ihr stets am Herzen

Doch obwohl die Bibliothekarin schon von klein auf alles gelesen hat, was ihr in die Hände fiel, entschied sie sich nach dem Abitur zunächst für eine Ausbildung in der Gastronomie. „Ich habe schon immer gerne angepackt und mit den Händen gearbeitet“ plaudert sie aus dem Nähkästchen, „auch eine Schreinerlehre hätte ich mir vorstellen können.“ Obwohl ihr schnell klar war, dass die Ausbildung nicht ihrem Traumberuf entsprach, hat sie sie durchgezogen. Den Abschluss in der Tasche zu haben, das war ihr wichtig.