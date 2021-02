Ballett-Unterricht online Wenn ein Bügelbrett zur Ballettstange wird

Anita Düster leitet die Ballettschule Evi Ritter in Leonberg seit dem Jahr 1986. Die damalige Studentin übernahm die Schule von ihrer dreizehn Jahre älteren Schwester, Evi Ritter, im Alter von nur 23 Jahren. „Meine Schwester ist in die USA ausgewandert und konnte die Schule deshalb nicht mehr leiten. Nach meiner Tanzausbildung an der Musikhochschule in Mannheim wollte ich eigentlich ein paar Jahre tanzen. Ich war mit meinen jungen Jahren eigentlich noch nicht bereit, mich durch eine eigene Ballettschule so stark zu verpflichten“, erzählt Anita Düster. Doch sie konnte den Gedanken, den Familienbetrieb zu verkaufen, nicht ertragen und willigte schließlich in die Übernahme der Ballettschule ein. „Ich habe es nie bereut“, sagt sie lächelnd.