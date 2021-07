S 60 nach Böblingen startet in Leonberg

Die Züge der S 60 nach Böblingen, von Stuttgart-Zuffenhausen ab 4.42 Uhr und 5.12 Uhr, beginnen erst in Leonberg. Ab Zuffenhausen fährt um 4.40 Uhr ein Bus mit allen Zwischenhalten bis Leonberg. Die Busse halten in Zuffenhausen, am Bahnhof, bei Porsche, an den Bahnhöfen von Korntal, Weilimdorf, Ditzingen und Leonberg sowie in Höfingen in der Varnbülerstraße.