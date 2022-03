Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr ist ein Betonmischer unter der Bahnunterführung in der Schafhauser Straße in Magstadt steckengeblieben. Wie ein Sprecher des Ludwigsburger Polizeipräsidiums mitteilt, klemme das Gefährt „richtig fest“. Um den Betonmischer zu befreien, ließ die Feuerwehr Magstadt unter anderem die Luft aus den Reifen. Am Betonmischer entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro, an der Brücke in Höhe von mehreren zehntausend Euro.