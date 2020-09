Bahnprojekt Die nächsten Hesse-Bahn Brücken werden saniert

Mauern im historischen Gewölbe marode

150 000 Euro kostet die Sanierung des Gewölbes, durch das der Fußweg und der Talackerbach hindurch verläuft. Und 130 000 Euro werden für die Sanierung des Buntsandstein-Gewölbes bei der Jet-Tankstelle benötigt. Diese beiden älteren Bauwerke stammen von 1870 und 1872. An den beiden historischen Gewölbebrücken muss vor allem das Mauerwerk ausgebessert werden. Wie der Zweckverband mitteilt, hat sich dort im Laufe der Jahrhunderte Kalk abgelagert, der Putzmörtel ist teilweise ausgewaschen, und Steine sind abgeplatzt. Die Fugen müssen erneuert und auch die Geländer müssen ausgebessert werden.

An der Brücke von 1971 muss der Spannbeton repariert werden, und am nördlichen Fundament der Brücke müssen die Bauarbeiter Fundament nachfüllen, damit es nicht weiter absackt. 2021 sollen all diese Arbeiten erledigt werden.