Bahnlinie bei Renningen Elfjähriger wirft Tennisball auf Zug

Das ist glimpflich ausgegangen: Ein Elfjähriger hat am Donnerstagnachmittag einen Zug beworfen. Der Junge war gegen 16 Uhr am Skaterpark in der Nähe der Gleise zwischen den S-Bahn-Haltestellen Renningen und Renningen-Süd. Als ein Güterzug vorbeifuhr, bewarf der Elfjährige mit einem Tennisball die Lok und traf die Frontscheibe. Zum Glück war der Zug mit lediglich 50 Stundenkilometern unterwegs. Es wurde niemand verletzt. Auch der Zug weist keine Beschädigungen auf.