Bahnhofsstraße in Renningen Einbrecher dringen in Geschäft ein

Einbrecher haben sich zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 9 Uhr, Zutritt zu einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Renningen verschafft. Wie sie in den Laden eindringen konnten, ist laut Polizei bislang noch nicht geklärt. Im Verkaufsraum hebelten die Täter eine Kasse auf und entwendeten das vorgefundene Bargeld. Außerdem durchsuchten sie die Räumlichkeiten und fanden dabei einen Umschlag mit weiterem Bargeld.