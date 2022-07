Bahnhof Rutesheim Exhibitionist in der S-Bahn

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in der Nacht auf Donnerstag um kurz nach 0 Uhr in der S 6 in Richtung Weil der Stadt unterwegs war. Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte schräg gegenüber einer 18-Jährigen gesessen sein. Kurz vor dem Bahnhof Rutesheim soll er sich dann neben sie gesetzt und sein Geschlechtsteil manipuliert haben. Die Geschädigte entfernte sich umgehend von ihrem Platz und informierte den Lokführer sowie die Polizei über den Vorfall.