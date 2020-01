Bahnhof Leonberg Bahnkarten per Videokonferenz

Leonberg - Der Testbetrieb ist beendet. Mit Jahresanfang sind im Gebiet der S-Bahn Stuttgart sechs Video-Reisezentren der Deutschen Bahn offiziell an den Start gegangen. Neben Leonberg auch in Böblingen, Ludwigsburg, Marbach am Neckar, Korntal und Waiblingen. Die Video-Reisezentren haben von Montag bis Freitag in der Zeit von 6 bis 19.30 Uhr geöffnet sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Die Kunden profitieren von längeren Öffnungszeiten – insgesamt 87,5 Stunden in der Woche.