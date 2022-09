Bahnhof Leonberg 22-Jähriger geht auf Jugendlichen los

Ein 16-Jähriger ist am Montag Opfer eines tätlichen Übergriffs am Bahnhof in Leonberg geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Jugendliche zunächst gegen 15 Uhr in Begleitung eines Freundes in einem Linienbus in Leonberg unterwegs. Dort soll er von einem 22-Jährigen absichtlich angerempelt worden sein, woraus sich eine verbale Auseinandersetzung entwickelte. Nachdem alle Personen am Bahnhof in Leonberg ausstiegen, soll der junge Mann den 16-Jährigen aufgefordert haben, mit ihm zu kommen und „die Sache zu klären“.