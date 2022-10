Unbekannte haben am Bahnhof in Korntal ein Fahrradschloss in die Oberleitung geworfen. Gegen 16.30 Uhr am Freitag bemerkte der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn der Linie S 6, dass die Oberleitung auf den Bahnsteig hing. Ursache dafür war das Radschloss. Wie es da hin kam, wird derzeit noch ermittelt.