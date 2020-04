Bahnhof in Leonberg Aufbruch von Geldautomat bleibt erfolglos

Die Bundespolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.