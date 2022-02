Leonberg - Ein oder mehrere unbekannte Täter haben an diesem Montag kurz nach Mitternacht versucht, einen Fahrscheinautomaten am Höfinger Bahnhof aufzubrechen. Laut dem Polizeibericht wurde die Stuttgarter Bundespolizei über einen möglichen Aufbruchalarm am Bahnhof gegen 1.15 Uhr informiert. Eine eingesetzte Streife stellte an Gleis 2 einen beschädigten Fahrscheinautomaten fest. Die Täter hatten versucht, den Automaten im Bereich der Geldkassette zu öffnen. Sie blieben aber erfolglos. Zudem entstanden Schäden am Display und an der damit verbundenen Elektrik, der Automat ist daher derzeit nicht benutzbar. Eine Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei, Telefonnummer 07 11 / 87 03 50, zu melden.