Bahnhof Böblingen Mann bespuckt Frau nach Corona-Streit

Böblingen - Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der am Montagnachmittag eine 40-Jährige am Böblinger Bahnhof bespuckt haben soll. Dort kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Streit, weil die Frau den Mann zunächst aufgefordert haben soll, aufgrund der Abstandseinhaltung nicht zu ihr in den Aufzug zu steigen. Der Mann soll der Frau daraufhin ins Gesicht gespuckt haben und sei anschließend über die Treppe am Bahnsteig in die Unterführung verschwunden, wie die Geschädigte auf dem Revier aussagte.