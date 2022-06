Gegenstand in den Rpcken gehalten

Die beiden Männer sollen an ihn herangetreten sein und dabei einen Gegenstand gegen seinen Rücken gehalten haben. Darauf wurde er von den Tätern abgetastet und aufgefordert, seine mitgeführten Gegenstände auszuhändigen. In diesem Zuge habe er einen vierstelligen Bargeldbetrag übergeben, gab er gegenüber den Beamten an. Anschließend seien die Täter mit der Beute ungefähr in Richtung Schickardstraße geflüchtet. Eine genaue Täterbeschreibung konnte der junge Mann nicht abgeben.