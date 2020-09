Bahn zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen Express-S-Bahn könnte schon Ende 2021 fahren

Zusätzliches Gleis in Feuerbach

Von Weil der Stadt nach Zuffenhausen fährt dann diese Linie, dabei hält sie nicht an allen Haltestellen. „Wir sind momentan noch in der Fahrplanabstimmung mit der DB Netz“, sagt Wurmthaler. Wenn es weitere Details gebe, wisse man, welche Haltestellen die Express-S-Bahn auslässt, um schneller in Richtung Stuttgart zu fahren. Ebenfalls in Verhandlungen mit der Bahn ist der VRS wegen des Feuerbacher Bahnhofs. Dort soll ein zusätzliches Gleis gebaut werden. Wenn dieses fertig ist, kann die Express-Bahn-Bahn bis nach Feuerbach pendeln.