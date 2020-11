Bäderfinale in Leonberg Ist da noch ein kleines Plätzchen für mich übrig?

20 Minuten später: Immer noch sind fünf Plätze frei. Jetzt oder nie! Im Eiltempo geht’s zum Hallenbad. Die freundliche Dame an der Kasse nickt aufmunternd zu: „Sie haben Glück: In der Sauna ist gerade eine Art kleiner Schichtwechsel.“ Schnell die Daten hinterlegt und nix wie rein. Ein anderes Paar nutzt ebenfalls die Gunst der Stunde. Mehr geht jetzt aber nicht mehr.

Sechs statt 40

Drinnen ist’s vergleichsweise leer. Ja klar, 25 Gäste sind halt nicht so viel. Die aber müssen trotzdem sehen, dass sie ein Plätzchen zum Schwitzen und Entspannen ergattern. In den einzelnen Kabinen herrschen strenge Limits: In die Kelo-Sauna, in der sich sonst bei Aufgüssen bis zu 40 Menschen tummeln, dürfen maximal sechs Leute, in die Entspannungssauna vier und in die Baumhaus-Sauna mit Panorama-Blick aufs Rathaus sogar nur drei. Auch im beliebtem Außenbecken, in normalen Zeiten die Hauptkommunikationsstätte, sind nur drei erlaubt.

Die Gäste nehmen es gelassen. Bevor es in die Kabinen geht, werfen die meisten einen zögerlichen Blick durch die Glastür: Reicht es noch für mich? Die schon drin sind, signalisieren die Belegungslage.

Melancholischer Abschied

Sogar kleine Aufgüsse gibt es – wie immer um halb. Nur wedeln dürfen die Saunameister nicht. Aber die Düfte heizen bei 90 Grad auch so verdammt gut ein.

Viele Saunafreunde kennen sich untereinander von vielen Besuchen. Die Stimmung ist entspannt, irgendwie melancholisch. Jeder weiß, dass erst mal Schluss ist. „Alles Gute“, heißt es zum Abschied. „Vor Weihnachten sehen wir uns bestimmt noch.“ Das hofft insgeheim jeder.