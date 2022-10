1 Bilder Video

Brezel kommt per Taxi

Wie ein Start-up traditionellen Bäckern helfen will

Aus dem StZ Plus-Archiv: Hiesige Bäcker liefern mit Hilfe des Start-ups Brezel-Taxi an Wochenenden Laugengebäck und Co. an die Haustüre – auch in der Region Stuttgart. Was macht das Start-up vom Bodensee anders als die Konkurrenz?