Gut zehn Prozent seiner frischen Backwaren bleiben in den zehn Filialen von Hermann Diefenbach aus Weil der Stadt täglich liegen. Das lasse sich kaum anders machen, erzählt der Bäckermeister in seinem Betrieb in der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt, denn das Kaufverhalten der Kunden sei kaum vorhersehbar.