Badminton in Korntal und Gerlingen Die erste Saisonhälfte wird gestrichen

In seiner Begründung berücksichtigt der Ausschuss zwar, dass Mannschaftsbegegnungen in Baden-Württemberg auch nach Inkrafttreten der neuen Corona Verordnung Sport vom 23. Oktober in Baden-Württemberg nach wie vor möglich sind, verweist aber gleichzeitig auf die in einigen Regionen von Landkreisen, Städten und Gemeinden verschärften Bestimmungen. Von solchen Beschränkungen würden manche Staffeln stärker und andere weniger stark betroffen sein. Weiter heißt es: „Der derzeitige Trend des Infektionsgeschehens lässt leider nicht erwarten, dass ein landesweiter Spieltag am 31. Oktober für alle Heimvereine austragbar sein wird. Hinzu kommt, dass die aktuell erlassenen Beschränkungen wenigstens bis Ende November aufrecht erhalten werden und somit ein weiterer Spieltag am 21. November in ähnlicher Weise betroffen sein wird.“