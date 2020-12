Baden trotz Corona Die Renninger freuen sich über das offene Freibad

Aufgrund der kurzen Saison und der beschränkten Besucherzahlen pro Öffnungstag lassen sich die Zahlen mit denen der Vorjahre nicht vergleichen, betonte die Freibadleiterin. Insgesamt kamen im Sommer 2020 knapp 33 000 Gäste ins Renninger Freibad. In den Jahren davor waren es zwei- bis dreimal so viele. Der beste Tag 2020 war der 31. Juli mit fast 1050 Besuchern über den Tag verteilt. „Im August kamen wir an einigen Tagen an die Kapazitätsgrenze“, so Sylva Schlotte-Cornselius. Und auch die Verlängerung der Freibadsaison um eine Wochehat sich gelohnt. „Am 13. September konnten wir noch mal 747 Eintritte verzeichnen.“