Baden im Sommer 2020 Ungewiss, ob Mönsheimer Freibad überhaupt öffnet

Mönsheim - Wann und ob überhaupt in diesem Jahr das Mönsheimer Freibad geöffnet wird – diese Frage kam bei der Sitzung des Gemeinderats in der Festhalle auf. „Das Freibad wird meines Erachtens in dieser Saison nicht öffnen, denn Großveranstaltungen sind ja bis Ende August verboten“, sagte der Bürgermeister Thomas Fritsch. An schönen Sommertagen tummeln sich schon einmal 1500 Besucherinnen und Besucher in der beliebten Freizeiteinrichtung im Grünen und kühlen sich ab.