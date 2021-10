Ein Tieflader, der einen Schaufelbagger geladen hatte, war am Freitagmorgen gegen 9 Uhr auf der B295 von Renningen in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Der Fahrer achtete nicht auf die Durchfahrtshöhen und blieb zunächst an der Brücke an der Einmündung Leonberger Straße und auch an der Brücke dahinter hängen.