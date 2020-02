B 464 bei Renningen SPD ist gegen den Ausbau der Straße

An Weihnachten hatte Böblingens Landrat Roland Bernhard in einem Brief an den Bundesverkehrsminister die Diskussion um einen Ausbau der Bundes­straße angestoßen. Zuvor hatte es mehrere gefährliche Unfälle gegeben, bei denen allein in diesem Winter vier Menschen ­gestorben sind. „Wir müssen da dicke Bretter bohren und uns auf die Hinterbeine stellen“, hatte Bernhard Ende Januar bekräftigt. Mit 25 000 Autos pro Tag sei die Bundesstraße überlastet und müsse mit bau­lichen Maßnahmen ­sicherer gemacht werden.