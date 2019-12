Aktion „Runter vom Gas“

Trotzdem kann das Landratsamt in ­seiner Funktion als Straßenbehörde aktiv werden. Bereits in den nächsten Wochen werden Plakate der Aktion „Runter vom Gas“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrates aufgestellt, die Autofahrer auffordern, ihre Geschwindigkeit anzupassen und Abstand zum Vordermann zu halten. Das Überholverbot will die Behörde mithilfe einer durchgezogenen Mittellinie abschnittsweise ausdehnen – in Absprache mit der Stadt Sindelfingen.